"Классики" из Казахстана сражаются за путёвку на Олимпиаду по греко-римской борьбе

В Бишкеке продолжается олимпийский отбор по видам борьбы. Полуфиналистами стали "классики" Мейржан Шермаханбет, Алимхан Сыздыков и Айдос Султангали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В 1/4 финала весовой категории до 67 килограммов Мейржан Шермаханбет на ковре встретился с чемпионом Азии Аброром Атабаевым из Узбекистана. Схватка получилась динамичной и напряженной. Победу в противостоянии одержала казахстанский борец со счётом 6-3.

Алимхан Сыздыков в весе до 130 килограммов тоже выиграл четвертьфинальную схватку. Сыздыкову противостоял Айбешазада Кураев из Туркменистана.Казахстанский борец не позволил сопернику провести эффективные приемы. При этом сам Сыздыков владел преимуществом и отметился несколькими полезными действиями. В итоге он выиграл схватку и вышел в полуфинал.

Айдос Султангали борется за олимпийскую квоту в весе до 60 килограммов. В 1/4 финала он с минимальным счетом одержал победу над Асламжоном Азизовым из Таджикистана - 2-1.