Китай стал крупнейшим экспортером для Казахстана
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По итогам 2023 года Китай стал крупнейшим поставщиков товаров для Казахстана, потеснив Россию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал DataHub.
По итогам года Казахстан ввез из РФ товары на $16,2 млрд, что составило 26,5% в общем объеме импорта. Речь идет о самой низкой доле как минимум с 2013-го, г/г она упала на 8,6 процентных пунктов, следует из данных БНС АСПиР РК.
С такой динамикой РФ впервые по крайней мере за то же время уступила лидерство в структуре нашего импорта. Первым стал Китай с объемами в $16,8 млрд и долей 27,4%.
На третьем месте Германия, причем ее отставание от двух главных партнеров очень велико. Доля ФРГ составила 5,2%, что на 0,8 п.п. лучше 2022 года и максимум с 2016-го.
Внутри поставок из Китая впереди телефоны: сумма за год – $1 млрд, 6% от всего импорта в денежном выражении
Наибольшая отдельная доля в импорте из РФ – нефть и нефтепродукты, за исключением сырых ($597 млн, 4%)
Самая заметная статья импорта из ФРГ – лекарства, 10% общего объема
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