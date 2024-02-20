Китай стал крупнейшим экспортером для Казахстана

По итогам 2023 года Китай стал крупнейшим поставщиков товаров для Казахстана, потеснив Россию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал DataHub.

По итогам года Казахстан ввез из РФ товары на $16,2 млрд, что составило 26,5% в общем объеме импорта. Речь идет о самой низкой доле как минимум с 2013-го, г/г она упала на 8,6 процентных пунктов, следует из данных БНС АСПиР РК.

С такой динамикой РФ впервые по крайней мере за то же время уступила лидерство в структуре нашего импорта. Первым стал Китай с объемами в $16,8 млрд и долей 27,4%.

На третьем месте Германия, причем ее отставание от двух главных партнеров очень велико. Доля ФРГ составила 5,2%, что на 0,8 п.п. лучше 2022 года и максимум с 2016-го.

Внутри поставок из Китая впереди телефоны: сумма за год – $1 млрд, 6% от всего импорта в денежном выражении

Наибольшая отдельная доля в импорте из РФ – нефть и нефтепродукты, за исключением сырых ($597 млн, 4%)

Самая заметная статья импорта из ФРГ – лекарства, 10% общего объема