Киргизский женский головной убор включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Элечек – национальный киргизский женский головной убор – включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz.

"Радостная весть! Элечек внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Глубокая благодарность всем государственным органам, общественным организациям за заслуги в проведении данной номинации. Это список начался в 2003 году с регистрации поэтов в ЮНЕСКО как "Шедевры всего человечества" (совместно с Бексултаном Жакиевым). С тех пор прошло 20 лет", – написал Садык Шер-Нияз, посол Кыргызстана во Франции и постоянный представитель страны при ЮНЕСКО, на своей странице в Facebook.

По данным культурно-исследовательского центра "Айгине", решение об этом было принято единогласно на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Ботстване.

"Из 60 номинаций, представленных в этом году, "Элечек, кыргызский женский головной убор: традиционные знания и обряды" входит в 18 номинаций, признанных международными экспертами лучшими и отлично подготовленными", — сообщает центр.

Внесение в список способствует большей популяризации нематериального культурного наследия на международном уровне.

На сегодня в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесено 705 элементов культурного наследия со всего мира, из них 15 от Кыргызстана: трилогия "Манас", "Семетей", "Сейтек", "Искусство акынов", "Искусство изготовления войлочных ковров: ала-кийиз, шырдак" и так далее.

Элечек – объемный традиционный головной убор киргизских замужних женщин, намотанный наподобие тюрбана. Первые три дня супружества новобрачная носила платок. После в сопровождении ритуалов, которые подчеркивали смену статуса, его меняли на элечек.