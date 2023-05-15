Чаще всего подозреваемых в коррупции выявляли в Астане: 64 человека — на 14,3 процента больше, чем годом ранее, в Алматы (55 человек, плюс 27,9 процента) и Туркестанской области (37 человек, минус 2,6 процента). В Шымкенте - 29 человек, а в Актюбинской области - 27 человек.
реже всего коррупционеры попадались в Улытауской и Абайской (по два человека в каждом регионе), а также в Павлодарской (шесть человек) и Кызылординской (восемь человек) областях.
Большинство лиц, в отношении которых вынесли постановления о признании подозреваемыми, обвиняли в даче взятки: 155 человек. Ещё 124 человека подозревались в получении взятки, 58 человек — в коррупционном мошенничестве, 19 человек — в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, 18 человек — в злоупотреблении должностными полномочиями.
Среди лиц, преданных суду за коррупционные преступления, большинство — 26,1 процента — составили сотрудники органов внутренних дел: 61 человек, против 34 человек годом ранее. Среди преданных суду было немало и служащих акиматов и их структурных подразделений (39 человек), министерства финансов (семь человек), министерства индустрии и инфраструктурного развития (шесть человек), а также сотрудников комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел (четыре человека).