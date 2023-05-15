Каждый четвёртый осуждённый за коррупцию в Казахстане работал в органах внутренних дел

Фото: naceks.kz

По данным статистики, каждый четвёртый из всех преданных суду за коррупционные преступления в Казахстане с начала года, является сотрудником органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Так, в первом квартале 2023 года в коррупции уличили 414 человек, что на восемь процентов меньше, чем годом ранее и на 13,6 процента меньше, чем за первый квартал 2021-го.

За этот же период выявили 339 человек, совершивших подобные преступления. Суду предали 234 обвиняемых.

Среди 414 подозреваемых у 307 человек правонарушения относились к тяжким статьям, у 88 человек — к средней тяжести, у 16 человек — к особо тяжким, у трёх человек — к статьям небольшой тяжести.