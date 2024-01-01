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"Казгидромет" предупредил жителей Шымкента и Алматы

Сегодня, 08:26
АВТОР
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АО "Казконтент" Сегодня, 08:26
Сегодня, 08:26
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Фото: АО "Казконтент"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия  в первый день нового 2024 года ожидаются в  Шымкенте и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что 1 января в этих мегаполисах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждёт казахстанцев в январе. На большей части Казахстана прогнозируются осадки, в северных регионах преимущественно в виде снега. По стране часто ожидаются метель, гололёд, усиление ветра до 15-28 метров в секунду.

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