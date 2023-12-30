Какая погода ждёт казахстанцев в январе

В январе на большей части Казахстана прогнозируются осадки, в северных регионах преимущественно в виде снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

По стране часто ожидаются метель, гололёд, усиление ветра до 15-28 м/с.

С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:

- на северо-западе, севере республики ночью от -3+2°С до -20-27°С, днём от -3+2°С до -7-15°С;

- в центре и на востоке страны ночью от 0-8°С до -20-28°С, днём от 0-5°С до -5-18°С.

Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5-15°С, днём до -3-8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января вновь температура воздуха понизится ночью до -18-25°С.

В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5°С до 0-10°С, днём от -3+7°С до 0-5°С, во второй половине – дальнейшее понижение ночью до -10-18°С, днём до -3-10°С. Лишь в конце первой декады потеплеет.

В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5+5°С до -3-15°С, днём от +5+10°С до -8+3°С.

Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями (снегопады, метели, гололёд, туман).

Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке страны температура ночью повысится до -3-13°С, днём до -5+5°С; в южной половине и на западе ночью до -5+5°С, днём до +5+15°С.

Прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока РК ночью до -22-30°С, днём до -12-20°С; в южной половине и на западе РК ночью до -13-23°С, днём до -3-13°С.

Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части страны, больше нормы - в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока.