"Казахтелеком" уличили в заключении антиконкурентной сделки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО "Казахтелеком" уличили в заключении антиконкурентной сделки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, компания договорилась с другим предприятием – BTcom infocommunication — о том, что последнее обязуется получать услуги только у "Казахтелекома", а также не предоставлять сети и линии для других операторов связи.
От обеих компаний представители ведомства потребовали исключить спорные положения из договора.
"Департаментом вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции в адрес АО "Казахтелеком". В свою очередь "Казахтелеком" исполнил уведомление департамента", — сообщила руководитель отдела расследований департамента АЗРК по Астане Жанар Ашим.
Самое читаемое
- Стали известны подробности смерти одного из братьев Геннадия Головкина
- У казахстанки исчезли со счетов 11 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка
- Дана Нуржигит оставила трогательное послание бывшему мужу после его смерти
- После дуэта с Меладзе Баян Алагузова пригрозила продать пиджак Кайрата Нуртаса
- Появилось видео эпичного выступления Димаша Кудайбергена и Пласидо Доминго в Будапеште