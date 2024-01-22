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"Казахтелеком" уличили в заключении антиконкурентной сделки

Сегодня, 03:28
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telecom.kz Сегодня, 03:28
Сегодня, 03:28
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Фото: telecom.kz

АО "Казахтелеком" уличили в заключении антиконкурентной сделки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, компания договорилась с другим предприятием – BTcom infocommunication — о том, что последнее обязуется получать услуги только у "Казахтелекома", а также не предоставлять сети и линии для других операторов связи.

От обеих компаний представители ведомства потребовали исключить спорные положения из договора.

"Департаментом вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции в адрес АО "Казахтелеком". В свою очередь "Казахтелеком" исполнил уведомление департамента", — сообщила руководитель отдела расследований департамента АЗРК по Астане Жанар Ашим.

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