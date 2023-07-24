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pixabay.com Сегодня, 07:45
74
Сегодня, 07:45
74
Фото: pixabay.com

Казахстану назвали условие для проведения чемпионата мира по футболу

Узбекистанское издание Championat.asia пришло к выводу, что для проведения чемпионата мира-2034 по футболу Узбекистану и Казахстану необходимо построить минимум 13 новых стадионов, а три реконструировать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мы видим, что есть тенденция по сокращению количества стадионов, на которых проходят матчи чемпионата мира. Если на ЧМ-2002 было 20 стадионов, то в 2018 году уже 12, а в 2022-м — вообще восемь. Кроме того, меньше арен, построенных к турниру.

Минимальная вместительность стадионов составляет в среднем около 35-40 тысяч зрителей. Под эти требования в Узбекистане могут подойти только "Пахтакор" и "Бунёдкор", при этом на обеих аренах должна пройти реконструкция. В первую очередь, это касается "Пахтакора", который вообще, возможно, легче снести, чем реконструировать. В Казахстане всего один такой стадион — "Астана Арена", которая вмещает 33 000 человек и была построена в 2009 году.

При этом стоит учесть, что на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, будет 48 команд, а не 32, как до этого. Вместе с этим вновь возросло и количество стадионов, на которых будут проходить матчи турнира (16).

Получается, что для проведения ЧМ-2034 Узбекистану и Казахстану необходимо построить минимум 13 новых стадионов, а три реконструировать", — пишет издание.

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Сегодня, 07:45
74
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