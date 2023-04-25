Казахстанцы возмущены новыми правилами для покупателей в международном центре "Хоргос"

Казахстанские предприниматели недовольны новыми правилами в "Хоргосе". Центр возобновил работу накануне после трёх лет простоя. Но теперь туристов и бизнесменов уравняли в правах. Без пошлины и тем, и другим отныне можно завезти не больше 31 килограмма товара в месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Возмущают отечественных торговцев и неравные условия с соседями. Говорят, для граждан Китая все гораздо удобнее.

В администрации негодование понимают. Однако поменять ничего не могут.

"Действует норма провоза – 31 килограмм на одного человека. Но допускается пять килограммов, в случае если этот товар неделимый. К примеру, телевизор. Если телевизор весит 35 килограммов, посетитель без уплаты пошлины 31 килограмм забирает, на остальные четыре килограмма – с уплатой таможенной пошлины. Если товар делимый, посетителю необходимо будет разделить товар и провезти только допустимую норму – 31 килограмм. Больше не получится", - пояснил директор департамента инвестиций и маркетинга АО "УК СЭЗ" МЦПС "Хоргос" Асет Байгараев.

За каждый дополнительный килограмм придется выложить по четыре евро.

Предприниматели считают, что новые нормы действуют в ущерб отечественному бизнесу.

"Это свободная экономическая зона. Это ни для кого не выгодно. Представьте, туристы приезжают за сотни километров. И как они будут обходиться 31 килограммом? На сегодня на китайской стороне в день норма провоза составляет 8000 юаней, а у нас 31 килограмм в месяц", - сказала предприниматель Акмарал Иманжанова.

Нормы беспошлинного ввоза для граждан нашей страны установил совет Евразийской экономической комиссии. Потому местная администрация не в силах что-либо изменить. К тому же представители центра заявляют, что "Хоргос" предназначен вовсе не для коммерции.

"Наш центр предназначен исключительно для развития туристического потенциала. Этот центр необходимо использовать как площадку для развития внутреннего туризма Казахстана. В том числе центр был предназначен для торгово-экономического обмена между двумя странами. Соответственно, не для коммерческих целей, не для предпринимателей. То есть он никак не был предназначен для вывоза товаров для последующей реализации на территории Казахстана", - заявил Асет Байгараев.

Возмущены казахстанцы и неравными условиями пребывания в "Хоргосе". К примеру, жители Китая могут свободно передвигаться на личном авто. А гражданам Казахстана ездить на своей машине нельзя. А еще нашим приходится проходить строгий досмотр. Впрочем, представители Китая говорят: это вынужденная мера. Пять лет назад с казахстанской стороны не смогли обеспечить должную безопасность. И вот теперь правоохранители Поднебесной вынуждены сами следить за порядком.