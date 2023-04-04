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Казахстанцы стали больше путешествовать по стране
Казахстанцы стали больше путешествовать в пределах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
В 2022 году такие поездки сделали 8,6 миллиона казахстанцев. Это на четверть, или 1,7 миллиона человек больше, чем годом ранее. И максимум по крайней мере за десять лет.
Интересно то, что за рубеж казахстанцы вылетели 7,7 миллиона раз. Это намного больше, что в 2021 году (3,5 миллиона), но меньше, чем в допандемийные времена (10,7 миллиона в 2019 году). Иностранцев в Казахстан также стало приезжать больше, чем в 2021 году (4,7 миллиона против 1,3 миллиона), но меньше, чем до пандемии (8,5 миллиона). То есть показатели внешнего туризма пока не восстановились.
И таким образом третий год подряд поездки внутри Казахстана оказываются популярнее зарубежных. Даже после снятия большинства возможных ограничений.
Кроме того, гостиницы страны получили рекордные доходы, что вполне резонно с учетом ростом внутреннего туризма и волны переселенцев.
Так, в 2022 году местами размещения были оказаны услуги на общую сумму 182,9 миллиарда тенге. Это на 73,8 миллиарда тенге больше, чем в 2021 году. В сопоставимых ценах (с поправкой на инфляцию) годовой рост составил 55,3 процента.
На сильную положительную динамику повлиял рост всех показателей:
- число обслуженных посетителей увеличилось на 34 процента (до 7,3 миллиона человек)
- количество предоставленных койко-суток – на 28,1 процента (до 11,5 миллиона койко-суток)
- средняя стоимость койко-суток выросла на 20,5 процента (до 11 тысяч тенге).
В региональном разрезе лидерами по-прежнему остаются Алматы (56,2 миллиарда тенге) и Астана (35,2 миллиарда тенге). На два города приходится более половины от всех доходов гостиниц. Вместе с тем хуже всего дела гостиничного бизнеса идут в области Улытау (0,4 миллиарда тенге).
Примечательно то, что каждый десятый турист останавливался в пятизвёздочных отелях.
В 2022 году пятизвёздочные отели обслужили 712,5 тысячи посетителей. Это на 26,8 процента, или 150,7 тысячи человек, больше, чем годом ранее, и максимум по крайней мере за десять лет.
Учитывая общее количество посетителей всех мест размещения нетрудно посчитать, что примерно каждый десятый останавливал свой выбор на пятизвёздочных отелях
Показатель сильно рос и в 2021 году, однако только сейчас ему удалось превысить допандемийный уровень 2019 года (641,5 тысячи человек). На максимуме с 2017 года оказалось количество предоставленных койко-суток - 771 тысячи, а также уровень заполняемости номеров – 43,4 процента.
Рост спроса повлек за собой удорожание оказываемых услуг. Так, средняя стоимость койко-суток увеличилась сразу на 28,7 процента (+11,1 тысячи тенге), до 49,7 тысячи тенге.
В итоге пятизвездочные отели заработали за год 38,3 миллиарда тенге. И это на 11,8 миллиарда тенге больше, чем в 2021 году.
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