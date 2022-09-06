Казахстанцы слабо запасаются углём для предстоящей зимы - МИИР РК

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По информации ведомства, во всех регионах достаточные запасы угля, разрезы отпускают топливо по прошлогодним ценам

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства представил премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову информацию о проведении подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщает BaigeNews.kz.

Как рассказал глава МИИР, к 1 сентября к предстоящим холодам подготовлено 99% объектов образования. Не подготовленными пока остаются 25 зданий в столице, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

Подготовлено 98% объектов здравоохранения, 88% жилых домов, 97% автономных котельных, 94% тепловых сетей, 86% сетей водоснабжения и водоотведения.

По словам Каирбека Ускенбаева, для автономных котельных заготовлен миллион тонн угля и 14 тысяч тонн мазута, или 81 и 88% от потребности, соответственно. Медленно закупают топливо в Алматинской и Акмолинской областях, а также в Карагандинской и Павлодарской. Поэтому местным исполнительным органам этих регионов необходимо принимать уже срочные меры.

"По оперативным данным, в январе-июле добыто 66,4 миллиона тонн угля. Это 106% к показателю аналогичного периода прошлого года. Существенный прирост дали разрезы Шубарколь Комир, Восточный, Майкубен-Вест и Каражыра. При этом на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено порядка 4,5 миллиона тонн, энергопроизводящим предприятиям - 35 миллионов тонн, промышленным предприятиям - 4,2 миллиона тонн. На экспорт отправлено 19 миллиона тонн. В целом, во всех регионах накоплены достаточные запасы угля, железные дороги обеспечивают перевозку угля в полном объеме", - доложил министр.

Тревожным вопросом, по мнению министра, остаются низкие темпы закупа угля населением. Несмотря на то, что в разрезах и на складах уголь имеется в достаточном количестве, а также то, что госорганом предприняты меры для сохранения прошлогодней стоимости топлива, на текущий момент закуплен лишь 31 процент от объема, потребляемого населением.