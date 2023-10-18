Казахстанцы с особыми потребностями стали чаще ездить на поездах

На 64% увеличилась перевозка казахстанцев с особыми потребностями поездами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

По информации ведомства, более 367 тысяч пассажиров с особыми потребностями перевезено АО "Пассажирские перевозки" за 8 месяцев этого года.

"Этот показатель на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В составе 44 железнодорожных маршрутов по различным направлениям курсируют 98 единиц специализированных вагонов купе (20 – "Тальго", из них 6 – с подъёмниками, 80 – стандартные, из них 16 ед. с подъемниками), предназначенных для маломобильных лиц (вагон с двухместным купе: оборудованное место для лица с инвалидностью и сопровождающего лица)", - сообщили в ведомстве.

Во всех составах поездов (122 составов на 57 маршрутах), курсирующих по межобластным сообщениям, имеются инвалидные коляски.

В Минтранспорта добавили, что по социально значимым маршрутам для всех групп инвалидности предоставлена 50%, а на коммерческих поездах "Тулпар-Тальго" (на инвалидные места) 70% скидка от стоимости билета.

"С июня текущего года на сайте bilet.railways.kz внедрена новая услуга по онлайн оформлению льготных билетов для лиц с ограниченными возможностями, что позволяет приобрести билеты не выходя из дома. Данной услугой на сегодняшний день воспользовались порядка 1 500 пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 сентября этого года упрощена онлайн покупка железнодорожных билетов для людей с особыми потребностями. К слову, больше нет необходимости предоставлять 6-значный код социального ID. Теперь для оформления льготных билетов достаточно ввести ИИН и номер справки об инвалидности.