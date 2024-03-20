Казахстанцы назвали свои ценностные ориентиры

На платформе eGov mobile завершился опрос граждан Казахстана о приоритетных ценностях. Собранные данные показывают, что для казахстанцев наиболее важными являются традиционные ценности, передаёт BaigeNews.kz.

Опрос проводился с 26 февраля до 11 марта.

В системе ценностных ориентиров казахстанцев превалируют здоровье (69,70%), дети (39,71%), семейное благополучие (22,74%) и мирное небо над головой (17,96%).

Наряду с этим опрошенные указывают на важность таких ценностей как любовь (15,38%), безопасность (13,61%), создание крепкой семьи (13,30%), материальный достаток (12,30%), работа (11,50%), свобода (11,48%).

В опросе приняли участие 104 842 человека из всех регионов страны. Из них 56% женщин и 44% мужчин; 69% горожан и 31% сельчан; 67% казахов, 20% русских и 13% представителей других этносов; 30% (в возрасте 18-29 лет), 52% (30-45 лет), 15% (46-60 лет), 3% (61 и старше лет).