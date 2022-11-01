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Казахстанцы будут получать документы об окончании школы в цифровом и бумажном вариантах Сегодня, 19:33
27

Казахстанцы будут получать документы об окончании школы в цифровом и бумажном вариантах

Казахстанцы смогут получать аттестаты о среднем образовании в цифровом виде через личный кабинет Egov. При этом выпускникам школ и колледжей также будут вручать традиционные бумажные документы с QR-кодом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. 
 
Документы будут предоставляться в цифровом формате для того, чтобы выпускникам было проще оформляться при зачислении на учёбу и трудоустройстве, пояснили в ведомстве.
 
"Министерство просвещения акцентирует внимание на цифровых решениях для удобства граждан. Наша задача – обеспечить прозрачность процедур и экономию времени граждан,  поэтому мы автоматизируем процесс выдачи документов об окончании школы или колледжа. И теперь выпускнику не придётся носить с собой аттестат о среднем образовании или диплом. Все будет доступно в цифровом виде на Egov, в том числе и в мобильных приложениях банков. Но выдачу бумажного формата документа при этом никто не отменял. Это как в случае с удостоверением личности. Ведь сейчас не обязательно удостоверение личности носить с собой, можно пользоваться электронной версией в мобильном приложении", – отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

Цифровые документы будут размещены в Национальной образовательной базе данных. QR-код напечатают и на бумажном варианте аттестата или диплома. Он позволит проверить подлинность документа – выдаст ссылку на государственный интернет-ресурс, где отобразятся сведения о владельце и реквизиты документа. Такая практика уже применяется при выдаче дипломов об окончании вуза.

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#образование #школа #диплом #Минпросвещения
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:33
27
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