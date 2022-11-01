Казахстанцы будут получать документы об окончании школы в цифровом и бумажном вариантах

Казахстанцы смогут получать аттестаты о среднем образовании в цифровом виде через личный кабинет Egov. При этом выпускникам школ и колледжей также будут вручать традиционные бумажные документы с QR-кодом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.



Документы будут предоставляться в цифровом формате для того, чтобы выпускникам было проще оформляться при зачислении на учёбу и трудоустройстве, пояснили в ведомстве.



"Министерство просвещения акцентирует внимание на цифровых решениях для удобства граждан. Наша задача – обеспечить прозрачность процедур и экономию времени граждан, поэтому мы автоматизируем процесс выдачи документов об окончании школы или колледжа. И теперь выпускнику не придётся носить с собой аттестат о среднем образовании или диплом. Все будет доступно в цифровом виде на Egov, в том числе и в мобильных приложениях банков. Но выдачу бумажного формата документа при этом никто не отменял. Это как в случае с удостоверением личности. Ведь сейчас не обязательно удостоверение личности носить с собой, можно пользоваться электронной версией в мобильном приложении", – отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.