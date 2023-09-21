  • 21 Сентября, 11:50
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге

Сегодня, 09:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
414
Фото: скриншот

Гражданина Казахстана экстрадировали из Турции за хищение у строительных компаний около 1 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана.

По информации генпрокуратуры, подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года.

"Мужчина подозревается в хищении у строительных компаний около 1 млрд тенге, в том числе предназначенных для строительства больницы. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За такое уголовное правонарушение предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай.

Самое читаемое

Наверх