Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге

Гражданина Казахстана экстрадировали из Турции за хищение у строительных компаний около 1 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана.

По информации генпрокуратуры, подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года.