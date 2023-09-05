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Казахстанской спортсменке срочно требуется помощь

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из личного архива Е.Кольцовой-Есенгазиной Сегодня, 06:51
Сегодня, 06:51
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Фото: из личного архива Е.Кольцовой-Есенгазиной

Титулованная спортсменка из Костаная ведет неравный бой с тяжелой болезнью. Несколько лет назад трехкратной чемпионке Казахстана по боксу Елене Кольцовой-Есенгазиной поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз, передает BaigeNews.kz со ссылкой телеканал КТК.

Бывшая баскетболистка увлеклась боксом в 18 лет. И добилась в этом виде спорта немалых успехов. Побеждала на республиканских соревнованиях, достойно представляла страну на международных турнирах. Но несколько лет назад спортивная карьера закончилась: ей диагностировали заболевание центральной нервной системы. Это поражение всех мышц, страдают в том числе и органы дыхания. Сейчас 35-летняя женщина с трудом держит голову. Елена в сопровождении мужа каждые три месяца ездит в Астану для получения специальных уколов. Но состояние все равно ухудшается. Помочь обещают специалисты из Ташкента. Сейчас вся надежда на специальную реабилитацию. Курс лечения стоит 4 миллиона тенге. Но у семьи такой суммы нет.

"Это нам поможет улучшить качество жизни, продлить жизнь… насколько это предписано Всевышним. Как бы так... Стопроцентного исцеления нет… Ну, случаи есть, единичные. Очень мало, очень мало", - говорит супруг Елены Арман Есенгазин.

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