Казахстанской спортсменке срочно требуется помощь

Титулованная спортсменка из Костаная ведет неравный бой с тяжелой болезнью. Несколько лет назад трехкратной чемпионке Казахстана по боксу Елене Кольцовой-Есенгазиной поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз, передает BaigeNews.kz со ссылкой телеканал КТК.

Бывшая баскетболистка увлеклась боксом в 18 лет. И добилась в этом виде спорта немалых успехов. Побеждала на республиканских соревнованиях, достойно представляла страну на международных турнирах. Но несколько лет назад спортивная карьера закончилась: ей диагностировали заболевание центральной нервной системы. Это поражение всех мышц, страдают в том числе и органы дыхания. Сейчас 35-летняя женщина с трудом держит голову. Елена в сопровождении мужа каждые три месяца ездит в Астану для получения специальных уколов. Но состояние все равно ухудшается. Помочь обещают специалисты из Ташкента. Сейчас вся надежда на специальную реабилитацию. Курс лечения стоит 4 миллиона тенге. Но у семьи такой суммы нет.