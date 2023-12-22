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Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин перенёс операцию

Вчера, 23:38
АВТОР
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Instagram / nscto_batpenov Вчера, 23:38
Вчера, 23:38
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Фото: Instagram / nscto_batpenov

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин перенёс операцию, передаёт BaigeNews.kz.

Его прооперировали в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Нурлана Батпенова в Астане. В медцентре отметили, что Ильин поступил к ним с сильными болями в связи с разрывом мениска. Операция прошла успешно в отделении артроскопии и спортивной травмы.

Сам спортсмен в видеообращении, опубликованном на странице медучреждения в Instagram, сообщил о своём отличном самочувствии и поблагодарил лечащих врачей. 

"Казахстанские травматологи-ортопеды - клёвые. Они знают, что такое спорт, знают, как правильно ставить на ноги спортсменов", — отметил тяжелоатлет.

 
 
 
 
 
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Публикация от ННЦТО им.Батпенова Н.Д.(НИИТО) (@nscto_batpenov)

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