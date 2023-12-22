Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин перенёс операцию
Вчера, 23:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:38Вчера, 23:38
85Фото: Instagram / nscto_batpenov
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин перенёс операцию, передаёт BaigeNews.kz.
Его прооперировали в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Нурлана Батпенова в Астане. В медцентре отметили, что Ильин поступил к ним с сильными болями в связи с разрывом мениска. Операция прошла успешно в отделении артроскопии и спортивной травмы.
Сам спортсмен в видеообращении, опубликованном на странице медучреждения в Instagram, сообщил о своём отличном самочувствии и поблагодарил лечащих врачей.
"Казахстанские травматологи-ортопеды - клёвые. Они знают, что такое спорт, знают, как правильно ставить на ноги спортсменов", — отметил тяжелоатлет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Казахстанка оказалась в реанимации после приёма китайских препаратов
- Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы
- Скандал в самолете: известный казахстанский певец и актёр ударил бортпроводницу по голове
- Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске
- Погоня на закрытой трассе: двоих водителей арестовали в Карагандинской области