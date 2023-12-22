Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин перенёс операцию, передаёт BaigeNews.kz.

Его прооперировали в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Нурлана Батпенова в Астане. В медцентре отметили, что Ильин поступил к ним с сильными болями в связи с разрывом мениска. Операция прошла успешно в отделении артроскопии и спортивной травмы.

Сам спортсмен в видеообращении, опубликованном на странице медучреждения в Instagram, сообщил о своём отличном самочувствии и поблагодарил лечащих врачей.

"Казахстанские травматологи-ортопеды - клёвые. Они знают, что такое спорт, знают, как правильно ставить на ноги спортсменов", — отметил тяжелоатлет.