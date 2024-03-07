Казахстанский проект получил почти 100 тысяч долларов из фонда ЮНЕСКО

Предложенный Национальным комитетом РК по охране нематериального культурного наследия проект впервые получил средства из международного фонда ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz.

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошло первое заседание Бюро XIX сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (НКН) под председательством постоянного представителя Республики Парагвай при ЮНЕСКО Нэнси Овелар де Горостиага.

В ходе заседания рассмотрены и поддержаны четыре заявки на финансирование проектов в рамках механизма международной помощи из средств Фонда ЮНЕСКО по охране НКН.

Казахстану выделено 99 600 долларов на подготовку обновления национального перечня НКН, формируемого уполномоченным государственным органом совместно с Национальным комитетом по охране НКН, и наращивание потенциала в области реализации Конвенции об охране НКН для местных сообществ в пяти регионах страны.

Казахстан впервые воспользовался данным механизмом международной помощи ЮНЕСКО.

Также поддержку получили проекты, представленные Венгрией, Кот Д'Ивуаром и Угандой.

Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов поблагодарил Бюро Межправительственного комитета по охране НКН за оказанное доверие и заверил в приверженности нашей страны продолжению внесения достойного вклада в охрану живого наследия человечества как на нашей территории, так и в международном масштабе в рамках соответствующей Конвенции ЮНЕСКО от 2003 года.