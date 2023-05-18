Казахстанский бизнес-омбудсмен назвал наиболее коррупциогенные секторы экономики

Фото: facebook.com/rzhursunov

Бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов перечислил наиболее коррупциогенные секторы казахстанской экономики, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей, в стране регулярно проводятся опросы среди бизнеса на базе НПП "Атамекен" с участием более шести тысяч предпринимателей.

"Важно отметить, что секторы, в которых наиболее часто возникают случаи коррупции, включают земельные отношения (50 процентов), строительство (43 процента), АПК (40 процентов), таможню (26 процентов), транспорт (25 процентов), экологию (24 процентов) и государственные закупки (21 процента)", - написал он на своей странице в Facebook.

По его мнению, снизить теневую экономику и корпоративную коррупцию в стране поможет внедрение института юридических лиц публичного права и широкое использование цифровизации.

"Для борьбы с коррупцией и теневой экономикой государство должно избегать конкуренции с бизнесом. В Казахстане необходимо внедрение института юридических лиц публичного права. Этот институт успешно функционирует в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая Германию, Францию, Испанию, Италию и Турцию. Этому примеру следуют также Эстония, Литва, Грузия, Азербайджан, Украина и Молдова. Постепенное внедрение института юридических лиц публичного права в казахстанское законодательство будет соответствовать глобальным тенденциям правового развития и гармонизировать его с законодательством развитых государств", - отметил омбудсмен.

Рустам Журсунов считает, что в Казахстане следует признать существующие организации юридическими лицами публичного права по примеру таких организаций, как НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" и АО "Авиационная администрация Казахстана". Это освободит государственные органы от функций, связанных с взаимодействием с гражданами и бизнесом, благодаря ограниченным штатам и бюджетам, а также громоздкой иерархической системе управления. А также позволит госорганам сконцентрироваться на осуществлении основных полномочий.