Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании

Короткометражный анимационный фильм "Бесік жыры" получил приз "Лучший короткометражный анимационный фильм" на престижном кинофестивале, который прошел в столице Испании – Мадриде, передает BaigeNews.kz.

На конкурсе "Madfa Madrid Film Awards-2023" были представлены 1500 анимационных работ. Мадридская кинопремия MADFA (MFA) входит в официальный конкурс IMDb. Фестиваль ежегодно собирает на своей площадке лучшие работы талантливых режиссеров со всего мира.

"Тот факт, что казахстанский анимационный фильм получил Гран – при престижного международного конкурса, можно считать показателем того, что отечественная анимационная индустрия развивается в правильном направлении. Министерство культуры и спорта планирует до 2030 года увеличить долю казахстанских фильмов в общем прокате, в том числе анимационных фильмов, до 35%. Для этого ежегодно будет создаваться не менее 10 анимационных проектов. В прошлом году впервые в стране было создано творческое объединение "Казаханимация". Данная организация будет совершенствовать мастерство отечественных специалистов по анимации и оказывать поддержку в создании анимационных проектов",- отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.