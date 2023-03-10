main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках
URA.RU/ТАСС Сегодня, 11:38
211
Сегодня, 11:38
211
Фото: URA.RU/ТАСС

Казахстанским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках

Министерство просвещения подготовило поправки в Типовые правила деятельности школ, передаёт BaigeNews.kz.

Так, например, в документе говорится, что во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители. Во время уроков и мероприятий, проводимых за пределами школы, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов.

"При совершении обучающимся проступков, нарушений требований правил внутреннего распорядка школы не допускается его отстранение от уроков, а также выдворение из организации образования без сопровождения родителей или иных законных представителей", - говорится в документе.

Кроме того, школа уведомляет родителей или иных законных представителей о произошедшем случае с их приглашением в организацию образования при необходимости, принимают соответствующие меры.

Добавим, на уроках обучающимися и педагогами мобильные средства связи не используются, за исключением случаев необходимости их применения на уроке по решению педагога.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#школьники #мобильные телефоны #запрет
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:38
211
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх