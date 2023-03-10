Казахстанским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках

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Министерство просвещения подготовило поправки в Типовые правила деятельности школ, передаёт BaigeNews.kz.

Так, например, в документе говорится, что во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители. Во время уроков и мероприятий, проводимых за пределами школы, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов.

"При совершении обучающимся проступков, нарушений требований правил внутреннего распорядка школы не допускается его отстранение от уроков, а также выдворение из организации образования без сопровождения родителей или иных законных представителей", - говорится в документе.

Кроме того, школа уведомляет родителей или иных законных представителей о произошедшем случае с их приглашением в организацию образования при необходимости, принимают соответствующие меры.

Добавим, на уроках обучающимися и педагогами мобильные средства связи не используются, за исключением случаев необходимости их применения на уроке по решению педагога.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.