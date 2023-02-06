Казахстанских полицейских проверяют на добропорядочность

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В МВД поделились первыми результатами проверки на добропорядочность сотрудников ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В министерстве напомнили, что глава государства утвердил Концепцию антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В рамках её реализации в 2023 году предусмотрено внедрение проверки на добропорядочность или Іntegrity check в правоохранительных и судебных органах.

11 января на коллегии МВД министр внутренних дел Марат Ахметжанов объявил о запуске пилотного проекта проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность.

В первую очередь проверили сотрудников и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением. Это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспекторы полиции, сотрудники модульных и стационарных постов, фронт-офисов, дежурных частей.

На начальном этапе акцент сделали на проверку доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения. Оценивались и детали как внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов, автотранспорта и тому подобное.

Уже провели проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетысу.

Несмотря на короткий срок с момента запуска проекта, результаты проверок уже показали свою эффективность.

"Обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели. Как показала практика, такая форма работы и внимание к деталям при контакте с гражданами не только дисциплинировала личный состав, но и оказала высокий профилактический эффект. В январе значительно выросло количество привлечённых граждан за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения", — говорится в сообщении.

К примеру, общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения только по Астане возросло до 23 800:

управление транспортном в нетрезвом состоянии – 187;

управление без документов либо не имеющим прав – 603;

непредоставление преимущества в движении – 216;

нарушение законодательства об обязательном страховании – 771;

превышение скорости движения – 16 600;

несоблюдение требований по перевозке пассажиров – 1195;

пользование телефоном за рулем – 313.

"Это говорит о том, что полицейские, зная о проведении проверок, во всех обратившихся видят потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности", — отметили в полиции.

С началом запуска пилотного проекта отмечается также рост сообщений от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток. В январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось почти в три раза.

В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо её выгружают в центры оперативного управления для реагирования.

"Поэтому напоминаем, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Также сообщаем о недопустимости оказания неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей", — отметили в ведомстве.

В МВД также уточнили, что с начала года зарегистрировано уже 19 фактов попытки дать взятку, а также 44 факта оскорбления представителя власти.