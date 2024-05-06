Казахстанские теннисисты обновили рекорды в мировом рейтинге
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Ассоциация-теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная Ассоциация (WTA) опубликовали обновлённые рейтинги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Лидер сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на одну позицию и занял рекордное для себя 17 место. Вторая ракетка страны Александр Шевченко опустился с 59 места на 60.
Михаил Кукушкин расположился на 134-й строчке, Бейбит Жукаев обновил рекорд, поднявшись с 182 на 174 место.
Улучшили свои позиции: Денис Евсеев - 177-й, Дмитрий Попко - 223-й и Тимофей Скатов - 247-й.
В парном разряде Александр Недовесов остался на 42-й строчке.
В женском рейтинге Елена Рыбакина сохранила за собой четвёртое место, Юлия Путинцева улучшила положение на девять позиций, поднявшись на 41-ю строчку, Аружан Сагандыкова поднялась на 754-е место, а Соня Жиенбаева на 878-ю.
В парном разряде Анна Данилина поднялась на пять строчек и теперь 51-я в списке, Жибек Куламбаева также улучшила свое место в мировом рейтинге до рекордного для себя 138-го места.
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