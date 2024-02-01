Казахстанские теннисисты готовятся к матчу "Кубка Дэвиса"

3-4 февраля в городе Росарио на грунтовом корте "Жокей Клуб де Росарио" команда Казахстана сыграет со сборной Аргентины квалификационный матч командного чемпионата мира "Кубок Дэвиса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанцы уже приступили к тренировкам: в третий по величине город Аргентины приехала вся команда во главе с капитаном Юрием Щукиным: Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко и Александр Недовесов.

"Качество корта очень хорошее, особенно, если сравнивать с теми, на которых мы играли в прошлом году в Болгарии или Чили. Тут прям "высший пилотаж". Аргентинцы очень постарались. Они сами грунтовики и любят, чтобы корт был отличный. Арена очень классная. Все прекрасно знают, что Аргентина сыграет сильнейшим составом. Мы готовы помешать их планам и дать достойный бой" - сказал Тимофей Скатов.

В первый день будут сыграны два одиночных матча, а во второй игровой день одна парная и еще две одиночные встречи. Победитель противостояния в сентябре выступит на финальном этапе групповой стадии "Кубка Дэвиса".