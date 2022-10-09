Казахстанская тяжелоатлетка завоевала золото на чемпионате Азии в Бахрейне

Фото: olympic.kz

Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Казахстанка завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала результат 220 (95+125) килограммов.

Второй стала китаянка Линлу Лю - 210 килограммов. Замкнула тройку лучших Нигора Абдуллаева из Узбекистана - 193 килограмма.

Отметим, первую медаль для Казахстана в Бахрейне завоевал Арли Чонтей. Он взял серебряную награду в весовой категории до 55 килограммов.