Казахстанская шахматистка стала абсолютной чемпионкой Западной Азии
Сегодня, 19:20
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Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
53Фото: instagram.com/kzchessfederation
Шахматистка из Казахстана Зейнеп Султанбек стала абсолютным лидером на чемпионате Западной Азии в Коломбо (Шри-Ланка), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию шахмат.
Девушка доказала своё превосходство над соперницами в первенстве по быстрым шахматам, затем выиграла классический турнир, в финале одержала победу в блице. В результате - три золотые медали.
В юношеском чемпионате Казахстан был представлен шахматистом из Астаны Алишером Мажкеновым. В классическом турнире он в последнем раунде играл на победу, но, к сожалению, занял лишь седьмое место, уступив первым трём призёрам только одно очко. В блице казахстанец занял четвёртое место.
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