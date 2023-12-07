Казахстанская шахматистка стала абсолютной чемпионкой Западной Азии

Шахматистка из Казахстана Зейнеп Султанбек стала абсолютным лидером на чемпионате Западной Азии в Коломбо (Шри-Ланка), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию шахмат.

Девушка доказала своё превосходство над соперницами в первенстве по быстрым шахматам, затем выиграла классический турнир, в финале одержала победу в блице. В результате - три золотые медали.

В юношеском чемпионате Казахстан был представлен шахматистом из Астаны Алишером Мажкеновым. В классическом турнире он в последнем раунде играл на победу, но, к сожалению, занял лишь седьмое место, уступив первым трём призёрам только одно очко. В блице казахстанец занял четвёртое место.