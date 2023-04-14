Казахстанская индейка может исчезнуть с прилавков

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Дело в том, что в стране этот продукт производит всего две фабрики. И одна из них в Павлодарской области на грани закрытия. Птицеводы говорят, не получают субсидий. А без них отрасль самостоятельно существовать просто не может, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Эта птицефабрика в Павлодаре работает с 2020 года. Специализируются на индейке. Почти вся продукция уходит на казахстанский рынок, и только четверть на экспорт. По словам владельцев бизнеса, их предприятие может производить до 30 тонн мяса в день, но не хватает мощностей. Нужны субсидии.

"База субсидирования на сегодняшний день, на 23 год не запущена, и она не принимает заявок, потому что нет правил субсидирования. В связи с тем, как будут разработаны новые правила субсидирования, запустится база", - говорит юрист птицефабрики Арслан Аманов.

Чтобы получить субсидии, здесь должны производить до 20 тысяч тонн продукции в год, говорит руководство птицефабрики. Но это нереальные требования, уверены бизнесмены.

"Есть вспомогательное оборудование – это инкубация, где мы должны инкубировать цыплят, она на сегодня требует вложений, ещё определённых денег. Потому что мы должны через него увеличивать производство. За собой, естественно, тянет расширение птичников", - отмечает директор птицефабрики Ербол Досыбаев.

В союзе птицеводов говорят, в Казахстане всего две фабрики делают мясо индейки. Одна находится на юге, другая на севере. Раньше субсидии им давали из расчета 200 тенге на кг. Но потом эту норму отменили. А индюшатина тем временем стала популярна у населения. И теперь если, хотя бы одна фабрика перестанет существовать закупать птицу придется за рубежом и намного дороже.

"Закроется и опять мы будем индюшинное мясо, которое завозное. Там они инжектируют, там всякие добавки дают, ГМО, применяют ГМО, антибиотики, и это будем кушать и замороженное. А наша птица, вот Ордабасы который производил, из них сорок процентов съедала Москва, и сейчас вот с Москвы звонят, просят индюшинное мясо с Казахстана, потому что у нас выращена на чистом, экологически чистой пшенице, без добавок, без ничего мы выращиваем", - жалуется президент союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.

Павлодарские чиновники уверяют, о проблемах производителя индейки знают. И по их словам в министерстве уже есть проект, согласно которому норма производства для получения субсидий может снизиться до пяти тысяч тонн в год.

"В целях поддержки нашей птицефабрики в Министерство сельского хозяйства были направленны акиматом Павлодарской области предложения по внесению изменений правил по возмещению части расходов субъектов АПК – инвестиционное субсидирование. По 15-му паспорту, где по действующим правилам у нас является от 20 тысяч тонн мощностью мяса птицы до снижения от пяти тысяч тонн в год" , - комментирует руководитель отдела аналитики и привлечения инвестиций управления сельского хозяйства Павлодарской области Молдир Болатова.

Тем временем у птичников сейчас все надежды только на новые условия субсидирования. Развиваться на собственные деньги предприятие больше не имеет возможности. Для кредита необходим залог, который на данный момент бизнесмены обеспечить не могут. К слову, птицефабрика обеспечивает рабочими местами 150 сельских жителей.