Казахстанка за несколько секунд побила бойца ММА
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
201Фото: instagram.com/ayantursyn1
Таджикистанский боец ММА Камариддин "Камиль Карате" Хасанов провёл спарринг с непобежденной казахстанкой Аян Турсын (4-0), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Хасанов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором видно, как Турсын перебивает его в стойке всего за несколько секунд.
"Самая мощная из тех, кого я видел", - похвалил Хасанов казахстанскую спортсменку.
Любители смешанных единоборств в комментариях тут же стали подшучивать над "Камилем Карате": "Камил нашел себе соперника. Брат, она точно тебя победит", "Жив?", "Не бейте его, оставьте его в покое!".
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