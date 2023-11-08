Казахстанка за несколько секунд побила бойца ММА

Таджикистанский боец ММА Камариддин "Камиль Карате" Хасанов провёл спарринг с непобежденной казахстанкой Аян Турсын (4-0), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хасанов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором видно, как Турсын перебивает его в стойке всего за несколько секунд.

"Самая мощная из тех, кого я видел", - похвалил Хасанов казахстанскую спортсменку.

Любители смешанных единоборств в комментариях тут же стали подшучивать над "Камилем Карате": "Камил нашел себе соперника. Брат, она точно тебя победит", "Жив?", "Не бейте его, оставьте его в покое!".