Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
387Фото: qazathletics
Казахстанская лёгкоатлетка Надежда Дубовицкая квалифицировалась в финал ЧМ-23 по лёгкой атлетике в прыжках в высоту, который проходит в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz.
В квалификации казахстанка прыгнула на 1,89 метра, но не смогла взять 1,92 метра. Тем не менее, Дубовицкая попала в число 15-ти финалисток чемпионата мира по лёгкой атлетике в секторе для прыжков в высоту.
Финал в прыжках в высоту состоится 27 августа и начнётся в 20:05.
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