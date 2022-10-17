Казахстанка признана лучшей спортсменкой Азии

Фото: olympic.kz

В Бахрейне завершился чемпионат Азии по тяжёлой атлетике. Лучшей спортсменкой турнира признали казахстанку Зульфию Чиншанло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В общекомандном зачёте мужская сборная РК заняла первое место, набрав 658 очков. Второе и третье места разделили сборные Узбекистана (655 очков) и Ирана (631 очко).

Женская сборная завоевала "бронзу" континентального первенства – 550 очков. Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата. Среди женщин лидировала команда Индонезии (631 очко). На втором месте расположилась команда из Китайского Тайбэя (580 очков).

Всего в континентальном первенстве приняли участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представили 18 атлетов: восемь женщин и 10 мужчин.

Среди казахстанцев "золото" взяли Айзада Мүптилда (+87 кг), Зульфия Чиншанло (до 55 кг), Асылжан Бектай (до 89 кг). "Серебро" у Арли Чонтей (до 55 кг) и Арай Нұрлыбековой (до 76 кг). "Бронзу" везут в Казахстан Аиша Омарова (до 81 кг), Артём Антропов (до 96 кг) и Любовь Ковальчук (+87 кг).