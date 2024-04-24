Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате мира по программированию ICPC

В городе Луксор (Египет) прошёл финал чемпионата мира по спортивному программированию ICPC. Историческое "золото" на нём завоевал казахстанец Батыр Сардарбеков, передаёт BaigeNews.kz.

Спортивные программисты из Казахстана участвуют в соревнованиях ICPC уже 20 лет. Впервые участнику из нашей страны удалось добиться такого достижения - золотой медали.

В ICPC World Finals 2022 от Казахстана участвовали команда International IT University в составе Айбар Қуанышбай, Батырхан Алтынбеков, Дінмухамед Шорманхан и их тренер Ескендір Султанов; Astana IT University: Парасат Кызырканов, Дәулет Биахмет, Дінмұхамед Оралханов и их тренеры Темірлан Сатылханов и Адина Магавина.

В ICPC World Finals 2023 от Казахстана участвовали команда Astana IT University в составе Әділхан Мұратов, Нархан Қамзабек, Алихан Алиайдар и их тренер Темірлан Сатылханов; Kazakh British Technical University: Дінмухамед Турсынбай, Назарбек Алтыбай, Аманбол Канатулы и их тренер Алимжан Аманов; Nazarbayev University: Рауан Омаров, Хафиз Батырхан, Дулат Алдажаров и их тренер Еркали Зиятов; International IT University: Абдусаттар Сражов, Төрежан Ботақанов, Михаил Капитов и их тренер Ескендір Султанов.

ICPC – это одно из крупнейших и наиболее престижных соревнований по программированию в мире. Впервые в истории два финала прошли в одно время и в одном месте. Их перенесли из-за пандемии Covid-19.

Следующей страной, которая примет чемпионат мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2024, станет Казахстан. Турнир пройдёт в сентябре в Астане.