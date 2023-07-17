Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по артистическому плаванию

Фото: olympic.kz

Казахстанец Эдуард Ким занял третье место на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал "бронзу" в соревнованиях по артистическому плаванию (соло, техническая программа).

Ким набрал 216 баллов. Первым стал испанец Фернандо Диас Рио Сото - 224, 555. Вторым финишировал Кеннет Гаудет из США - 216,800.