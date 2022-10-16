open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанец завоевал "бронзу" чемпионата Азии по тяжелой атлетике
olympic.kz Сегодня, 00:15
200
Фото: olympic.kz

Казахстанец завоевал "бронзу" чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Артем Антропов стал бронзовым призером чемпионата Азии в Бахрейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал медаль в категории до 96 килограммов.

В сумме двоеборья он поднял 377 (158+219) килограммов.

Первое место осталось за Лиманом Паредесом (Бахрейн) - 397 (182+215) килограммов. Вторым стал Чэнь По-Джен (Тайбэй) - 383 (177+206) килограмма. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #тяжелая атлетика
Сегодня, 00:15
200
Поделитесь:
Наверх