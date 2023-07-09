Казахстанец взял серебро на Кубке мира по спортивному скалолазанию во Франции

Фото: пресс-службы Федерации альпинизма и спортивного скалолазания

Ришат Хайбуллин занял второе место в дисциплине "Скорость" на Кубке Мира по спортивному скалолазанию во французском городе Шамони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК.

В дисциплине среди мужчин участвовали 77 спортсменов из 27 стран мира. В квалификационном забеге казахстанец показал время 5,05 и 5,29 секунды, что позволило ему занять четвёртое место и пройти в финал. В финальном раунде спортсмен преодолел 15-метровую скалолазную стену также за 5,05 секунд, обновив свой личный рекорд времени и рекорд Казахстана. Мировой рекорд времени составляет – 4,98 секунды. В финале Ришат уступил всего 0,04 секунды спортсмену из Индонезии.

Спортивное скалолазание является молодым динамично развивающимся олимпийским видом спорта.

Сегодня в национальную сборную Казахстана входят 93 спортсмена, число любителей занимающихся спортивным скалолазанием за последние два года в стране выросло в 1,7 раза, до 5280 спортсменов.