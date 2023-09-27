Казахстанец установил мобильное приложение и лишился 2,5 млн тенге

Лжесотрудники банка попросили установить мобильное приложение жителя Акмолинской области и оформили на него кредит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С очередным мошенничеством столкнулся 59-летний житель Зерендинского района.

"Лжесотрудник банка сообщил, что на мужчину оформили кредит, но пресечь незаконные действия возможно, установив на свой телефон приложение удаленного доступа. Мгновенно забыв о чувстве предосторожности, акмолинец скачал приложение, тем самым дав полный контроль над своими устройством сетевым аферистам", - говорится в сообщении.

Заполучив доступ к телефону, мошенники оформили на его имя кредит в размере 2,5 млн тенге, а денежные средства сразу же сняли со счета.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК “Мошенничество”, принимаются меры по установлению мошенников.