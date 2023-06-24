Казахстанец сенсационно победил легендарного "Рыжего Тарзана"

Фото: instagram.com/datsik_official

Казахстанский боец смешанных единоборств Галымжан Жасланов (2-0) по прозвищу "Галым ТТ" выступил на первом совместном международном турнире промоушенов Naiza и Ural FC в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанца в соглавном бою турнира стал популярный российский файтер Вячеслав Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан".

Поединок по боксу в MMA-перчатках в тяжёлом весе был запланирован на три раунда по три минуты, продлился всю дистанцию и закончился победой Жасланова решением судей.

Битва тяжеловесов выдалась зрелищной, во втором раунде казахстанцу отсчитали нокдаун. Отметим, что известный своей нокаутирующей мощью Дацик считался фаворитом противостояния и ему предрекали досрочную победу.

Как сообщает "Спорт Шредингера" 43-летний Дацик — один из ветеранов ММА в России. "Рыжий Тарзан" выступал профессионально с 1999 по 2006 год — 6 побед, 8 поражений. Причем в дебюте Дацик нокаутировал белоруса Андрея Орловского, который в 2005 году становился чемпионом UFC в тяжелом весе.

В 2007 году Дацик был осужден за создание преступной банды, грабившей салоны сотовой связи. Из тюрьмы его перевели в психиатрическую больницу, откуда он сбежал в Норвегию. Затем Дацик добровольно явился в норвежскую полицию, а после депортации отсидел свой срок до 2016 года.

Через два месяца после освобождения Дацик снова попал в тюрьму — 3,5 года за нападение на бордель. Следующий срок составил всего год — за незаконное пересечение границы с Эстонией.

После окончательного освобождения Дацик вернулся в спорт, став звездой поп-ММА. Он провел 3 боя в ММА, 2 боя в кикбоксинге и сразу 10 боев по правилам бокса. Самым насыщенным был 2022 год — сразу 8 поединков, а самый вирусный момент — Дацик за 13 секунд нокаутировал Александра Емельяненко.