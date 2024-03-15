Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver

В Жанаозене задержали мужчину, который обманул более десяти таксистов из Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что мужчина находил таксистов через приложение InDriver, связывался с ними по мессенджеру WhatsApp. Под видом клиента заказывал доставку продуктов питания. В ходе переписки он просил таксистов купить продукты за свой счёт и отправить ему чек. Для полной убедительности подозреваемый отправлял водителям список продуктов, что и где купить. Обещал покрыть все расходы наличными после получения им заказа. Потерпевшие покупали продукты и переводили деньги на номер телефона, отправленный заказчиком. После этого подозреваемый сразу блокировал таксистов и переставал выходить на связь. Ущерб составил от 10 до 30 тысяч тенге.

В настоящее время подозреваемый водворён в изолятор временного содержания Актобе. Мужчина свою вину признал, ведётся расследование.