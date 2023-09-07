Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив и установил рекорд
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26-летний алматинец Мади Адильханов переплыл Гибралтарский пролив вплавь без гидрокостюма за рекордное для Казахстана время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Алматинцу Мади Адильханову 26 лет. 4 сентября молодой человек в компании двух французов и костариканца установил новый рекорд для Казахстана, преодолев 15,5 километра от города Тарифы (Испания) до берегов Марокко на севере Африки.
"С командой мы познакомились за пару дней до заплыва. Нас так сформировали организаторы. Два француза пытались переплыть заплыв еще в прошлом году, но у них не получилось из-за погодных и организационных обстоятельств. Также ранее в нашей команде должен был участвовать американец, но его сняли с дистанции. Была такая интернациональная команда у нас", — рассказал Мади.
По словам спортсмена, поставить рекорд ему далось непросто.
"В момент заплыва очень сильно беспокоила температура воды, которая доходила всего до +16 градусов. Это было сильно ощутимо, даже тяжело. Мы думали, что не будем сильно чувствовать температуру воды, но, как оказалось, холод сопровождал нас всю дистанцию, от начала до конца. Но когда мы достигли берегов Африки, нас охватило чувство удовлетворения", — сказал молодой человек.
Как отметил Мади, были в заплыве моменты, сделавшие испытание удивительным. К примеру, во время испытания пловцов сопровождали дельфины.
По мнению казахстанца, участвовать в заплыве может каждый, но необходимы системные тренировки. К примеру, он посещает фитнес-центр через день по 1,5 — 2 часа. А на длинных дистанциях, подобных этой, необходима не только физическая, но и моральная подготовка.
"Если говорить о разнице между плаванием в бассейне и открытой воде, то она огромна. В открытой воде всегда присутствует неопределённость — течения, волны и различные погодные условия. Вода может быть как пресной, так и солёной, а также полна животных, включая медуз и даже акул. Это совершенно другой вид спорта, требующий особых усилий.
Пловцу приходится выстраивать стратегию, корректировать свой путь, ориентироваться по времени и расстоянию, а также следить за ориентирами других спортсменов вблизи. В больших соревнованиях ты также пытаешься угнаться за соперниками", — заключил спортсмен.
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