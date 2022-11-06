Казахстан завоевал восьмую медаль чемпионата Азии по боксу

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В полуфинал прошла Дарига Шакимова.

Казахстанцы продолжают борьбу за медали чемпионата Азии по боксу в иорданском Оммане, BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.

Бронзовая призёрка Олимпиады-2016 и двукратная чемпионка Азии 2010 и 2015 годов Дарига Шакимова в весе до 70 килограммов прошла в полуфинал чемпионата Азии.

Единогласным решением судей Дарига выиграла у индианки Пуджи, обеспечив себе билет в полуфинал и как минимум бронзовую медаль.

За выход в финал Шакимова поборется с Чэнь Ниэнь-чинь из Тайбэя.

Ещё одна казахстанка Валентина Хальзова в весе 75 килограммов завершила участие в турнире после первого боя, проиграв представительнице Индии Ловлине Боргохаин раздельным решением судей.

Другая потеря казахстанской сборной: Аида Абикеева проиграла японке Кито Маи.

Напомним, ранее победу стране принёс Сакен Бибосынов.

Кроме того, сразу с полуфинала стартуют казахстанки Мадина Нуршаева, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева.

Таким образом, в полуфинале чемпионата сразятся восемь казахстанских боксёров: Сакен Бибосынов, Жазира Оракбаева, Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова, Мадина Нуршаева, Дарига Шакимова, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева.