Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Иордании

Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Жазира Уракбаева оказалась сильнее Ким Чхэвон из Южной Кореи.

Представительница команды Казахстана по боксу Жазира Уракбаева гарантировала себе медаль чемпионата Азии в иорданском Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

В категории до 52 килограммов она пробилась в полуфинал турнира. В четвертьфинале казахстанка оказалась сильнее Ким Чхэвон из Южной Кореи.

Таким образом, Уракбаева завершит ЧА как минимум с бронзовой медалью.