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  • Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Иордании
пресс-служба Дирекции развития спорта РК Сегодня, 19:06
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Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Иордании

Жазира Уракбаева оказалась сильнее Ким Чхэвон из Южной Кореи.

Представительница команды Казахстана по боксу Жазира Уракбаева гарантировала себе медаль чемпионата Азии в иорданском Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета. 

В категории до 52 килограммов она пробилась в полуфинал турнира. В четвертьфинале казахстанка оказалась сильнее Ким Чхэвон из Южной Кореи. 

Таким образом, Уракбаева завершит ЧА как минимум с бронзовой медалью.

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#бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:06
208
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