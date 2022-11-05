Сакен Бибосынов вырвался в полуфинал чемпионата Азии по боксу

Фото: Министерство культуры и спорта РК

Он выступал в весовой категории 51 килограмм и принёс Казахстану медаль.

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов выступил на чемпионате Азии в иорданском Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.

В своём втором бою на турнире казахстанец прошёл малайзийца Гайюма Ариффина и гарантировал себе медаль.

Следующим соперником Сакена будет чемпион мира 2021 года Томоя Цубои — в финале ЧМ японец победил Махмуда Сабырхана.

Отметим, Бибосынов стал первым полуфиналистом казахстанской мужской сборной по боксу в чемпионате Азии.

Между тем, женска сборная уже завоевала шесть медалей. В полуфинал прошли Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).