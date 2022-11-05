Ибрагимова принесла Казахстану шестую медаль чемпионата Азии по боксу

Фото: Sports.kz

В своём первом поединке на турнире в Аммане казахстанка победила Им Э-джи из Южной Кореи.

Казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова провела первый бой на чемпионате Азии-2022 в Иордании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом поединке на турнире в весовой категории до 57 килограммов соперницей Ибрагимовой была Им Ае Джи из Южной Кореи.

Казахстанка одержала победу единогласным решением судей и вышла в полуфинал турнира, гарантировав себе тем самым бронзовую медаль.

В полуфинале Карине предстоит встретиться с филиппинкой Нести Петесио.

Добавим, что в этом году Карина Ибрагимова становилась бронзовой призеркой чемпионата мира.

На данный момент Казахстан уже имеет шесть полуфиналисток чемпионата Азии: Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Причём для троих — Мадины Нуршаевой, Гульсаи Ержан и Ляззат Кунгейбаевой полуфиналы будут стартовыми боями на турнире. Девушки идут без потерь.