open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимова принесла Казахстану шестую медаль чемпионата Азии по боксу
Sports.kz Сегодня, 21:19
213
Фото: Sports.kz

Ибрагимова принесла Казахстану шестую медаль чемпионата Азии по боксу

В своём первом поединке на турнире в Аммане казахстанка победила Им Э-джи из Южной Кореи.

Казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова провела первый бой на чемпионате Азии-2022 в Иордании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом поединке на турнире в весовой категории до 57 килограммов соперницей Ибрагимовой была Им Ае Джи из Южной Кореи. 

Казахстанка одержала победу единогласным решением судей и вышла в полуфинал турнира, гарантировав себе тем самым бронзовую медаль. 

В полуфинале Карине предстоит встретиться с филиппинкой Нести Петесио.

Добавим, что в этом году Карина Ибрагимова становилась бронзовой призеркой чемпионата мира.

На данный момент Казахстан уже имеет шесть полуфиналисток чемпионата Азии: Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). 

Причём для троих — Мадины Нуршаевой, Гульсаи Ержан и Ляззат Кунгейбаевой полуфиналы будут стартовыми боями на турнире. Девушки идут без потерь. 

Видео: t.me/sportilinet
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:19
213
Поделитесь:
Наверх