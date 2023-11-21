На заседании правительства о мерах, принимаемых в сфере повышения качества оказания государственных услуг, доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы МЦРИАП Багдата Мусина, в рейтинге ООН Казахстан занимает восьмое место в мире по предоставлению онлайн-услуг, а по развитию "электронного правительства" находится на 28 месте.

"На сегодня около 93% государственных услуг оказываются в электронном виде. По сравнению с прошлым годом количество услуг, оказанных через смартфоны, выросло в шесть раз. Более 50 востребованных услуг оказываются через платформы - Kaspi, Halyk. На сегодня их количество достигло 33 миллионов и выросло в три раза", - доложил на заседании правительства Багдат Мусин.

Министр добавил, что продолжается работа по внедрению проактивных услуг. Это услуги, предоставляемые самим государством, не дожидаясь обращения граждан. На сегодня их количество достигло 40, оказано более двух миллионов услуг.

Совместно с министерством юстиции 5% доверенностей переведены в цифровой формат. По итогам совместной работы министерства внутренних дел и государственной корпорации "Правительство для граждан" доля онлайн купли-продажи авто достигло 55%.

67% регистрации ипотеки в банках оформляются онлайн.

Также, "электронное правительство" научилось поздравлять каждого гражданина с днём рождения и заблаговременно подсказывает об истечении сроков документов.