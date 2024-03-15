Казахстан выбирает путь прогресса – Касым Жомарт Токаев

Казахстан выбирает путь прогресса. Об этом на заседании Национального курултая в Атырау сказал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Обозначенные мною инициативы являются лишь частью большой работы по всесторонней модернизации страны. Однако всё ещё есть множество социально-экономических проблем, которые непосредственно влияют на жизнь граждан. Они решаются постепенно, устранить их в один день невозможно. Для этого нужно время, понимание и терпение. Положение усугубляется беспрецедентно сложной ситуацией в мире. Порой появляются безответственные заявления некоторых политиков, играющие на руку различного рода подстрекателям. Перед нами три пути: деградация, застой и прогресс. И мы выбираем прогресс. Это тернистая дорога, на которой нас ждёт много трудностей. Но мы, несмотря ни на что, должны идти только вперёд", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан за последние пять лет реализовал много важных инициатив, значительно изменивших политическую жизнь в стране и улучшивших социальное самочувствие граждан. И такая работа будет продолжена. Правительству предоставлены все возможности для проведения кардинальных реформ в экономике. Глава государства уверен, что в скором времени это даст свои положительные результаты.

"Однако надо понимать, что главное – это поставить чёткую цель и стремиться к ней. Крайне важно, чтобы граждане знали и видели куда, в конечном счёте, движется страна", - сказал президент.

Он добавил, что огромное значение имеет популяризация фундаментальных ценностей посредством СМИ и креативной индустрии, в особенности кино, музыки, литературы. Поэтому от профильного ведомства требуются оригинальные проекты, которые будут востребованы у аудитории.