Казахстан выбирает путь прогресса – Касым Жомарт Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан выбирает путь прогресса. Об этом на заседании Национального курултая в Атырау сказал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Обозначенные мною инициативы являются лишь частью большой работы по всесторонней модернизации страны. Однако всё ещё есть множество социально-экономических проблем, которые непосредственно влияют на жизнь граждан. Они решаются постепенно, устранить их в один день невозможно. Для этого нужно время, понимание и терпение.
Положение усугубляется беспрецедентно сложной ситуацией в мире. Порой появляются безответственные заявления некоторых политиков, играющие на руку различного рода подстрекателям. Перед нами три пути: деградация, застой и прогресс. И мы выбираем прогресс. Это тернистая дорога, на которой нас ждёт много трудностей. Но мы, несмотря ни на что, должны идти только вперёд", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что Казахстан за последние пять лет реализовал много важных инициатив, значительно изменивших политическую жизнь в стране и улучшивших социальное самочувствие граждан. И такая работа будет продолжена. Правительству предоставлены все возможности для проведения кардинальных реформ в экономике. Глава государства уверен, что в скором времени это даст свои положительные результаты.
"Однако надо понимать, что главное – это поставить чёткую цель и стремиться к ней. Крайне важно, чтобы граждане знали и видели куда, в конечном счёте, движется страна", - сказал президент.
Он добавил, что огромное значение имеет популяризация фундаментальных ценностей посредством СМИ и креативной индустрии, в особенности кино, музыки, литературы. Поэтому от профильного ведомства требуются оригинальные проекты, которые будут востребованы у аудитории.
"В укоренении новой общественной этики большую роль играют не только центральные органы, но и региональные власти. Центр и регионы должны действовать в тесной связке. К примеру, в вопросах стимулирования трудовой миграции внутри страны нужны скоординированные усилия министерства труда и социальной защиты населения и акиматов областей. Представленная система ценностей может стать ориентиром для просветителей и общественных активистов.
Надо искать, предлагать и продвигать эффективные механизмы культивирования в обществе прогрессивных установок, чтобы они стали неотъемлемой частью нашего менталитета. Вы, члены Национального курултая, должны быть в авангарде этой сложной и важной работы.
Указанные ценности не заимствованы извне, не оторваны от реальности, а обусловлены нашей историей, культурой, устремлениями в будущее и поэтому отвечают интересам всех граждан. Государственный аппарат и все здоровые общественные силы должны действовать единым фронтом для их широкого продвижения. Поручаю Администрации Президента взять на контроль данную работу и сформировать комплексный план, направленный на реализацию поставленных в идеологической сфере задач", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Самое читаемое
- В Казахстане начали производить еще одну марку недорогих автомобилей
- В 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver
- Госслужащие в ВКО сменили строгие костюмы на национальную одежду
- Токаеву доложили о розыске скрывшихся за рубежом преступников