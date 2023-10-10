Казахстан вновь поднял вопрос об упрощении для туристов пересечения границы с Кыргызстаном

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев предложил послу Кыргызстана вернуться к вопросу заключения Соглашения о порядке урегулирования пересечения госграницы организованными туристскими группами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Сообщается, что министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев предложил чрезвычайному и полномочному послу Кыргызской Республики в Казахстане Дастану Дюшекееву вернуться к вопросу заключения Соглашения о порядке урегулирования пересечения госграницы организованными туристскими группами.

"Соглашение позволит снять ряд проблемных вопросов, возникающих ежегодно у туристов при пересечении нашей общей границы в горах Тянь-Шаня, а также положительно скажется на развитии горного туризма в целом. Кроме того, позволит выстроить новые пешие маршруты в предгорьях и урочищах Тянь-Шаня на территории наших стран", – сказал он.

Министр заверил, что проектсоглашения в ближайшее время будет направлен кыргызской стороне.