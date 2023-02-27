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Казахстан устранит барьеры в торговле с третьими странами Сегодня, 17:25
162
Сегодня, 17:25
162

Казахстан устранит барьеры в торговле с третьими странами

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

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#торговля #барьеры #устранение
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:25
162
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