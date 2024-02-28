Казахстан сможет экспортировать лекарства в страны ВТО
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
112Фото: BaigeNews.kz
Мажилис ратифицировал протокол о внесении дополнений в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Соглашение дополнено новой статьёй, которая несёт в себе разъясняющие понятия и условия в части производства запатентованных лекарственных средств - уточняются условия выдачи принудительной лицензии на производство охраняемых патентом лекарственных средств при их экспорте в другую страну.
Согласно ратифицируемому протоколу, любая страна – член ВТО может экспортировать продукцию, произведённую по принудительным лицензиям
В протоколе также указано, что такое производство лекарств осуществляется в целях общественного здравоохранения, то есть не для коммерческих целей.
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