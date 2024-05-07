Казахстан проиграл Индии "золото" чемпионата Азии по боксу

На молодёжном чемпионате Азии в Астане стартовали финальные бои у боксеров до 22 лет, в которых за медали также борются спортсмены из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В решающем поединке весовой категории до 48 килограммов местный боец Ернар Карап встретился на ринге с индийцем Вишванатом Сурешем. Победу по итогам трех раундов отпраздновал Суреш, он выиграл единогласным решением судей (5:0) и стал чемпионом Азии в своей возрастной группе. Карапу, в свою очередь, досталось "серебро".

Напомним, что в финал Ернар Карап пробился, победив монгола Тувшинзая Отгонбаяра раздельным решением судей.