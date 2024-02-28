Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению
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Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В своём выступлении глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мурат Нуртлеу отметил важность Конференции по разоружению. Он подчеркнул, что это единственный многосторонний форум для ведения переговоров по разоружению.
Казахстанский дипломат отметил, что в современных геополитических условиях вопросы разоружения имеют особое значение для продвижения диалога, основанного на Уставе ООН и международном праве.
Мурат Нуртлеу подчеркнул, что ядерное разоружение является неизменным приоритетом внешней политики Казахстана, и сообщил, что наша страна будет председателем двух важнейших многосторонних форумов – Второго подготовительного комитета Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и третьей конференции Договора о запрещении ядерного оружия, а также примет в текущем году конференцию представителей всех зон, свободных от ядерного оружия.
Отмечая важность укрепления Конвенции о запрещении биологического оружия, министр призвал делегации к совместной работе по реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международного агентства по биобезопасности.
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