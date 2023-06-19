Казахстан предложил странам Центральной Азии объединиться в борьбе за права женщин

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

Казахстан предложил странам Центральной Азии совместно бороться за достижение гендерного равенства. Идею о расширении сотрудничества научных сообществ высказала заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева в рамках площадки Диалог женщин ЦА, передаёт BaigeNews.kz.

"Как показывает практика, там, где присутствует гендерный паритет и активнее позиция женщин, чаще принимаются правильные политические решения. В этой связи я хотела предложить расширить сотрудничество научных сообществ наших стран по актуальным вопросам демографического развития и гендерного равенства", - заявила Аида Балаева.

Спикер отметила, что в Казахстане для решения глобальной задачи гендерного равенства большая ответственность возложена на Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.

"Комиссия создана для решения актуальных и острых общественных проблем. Она работает по шести основным направлениям, сосредоточена на социально-демографической безопасности и противодействии насилию, расширении экономических возможностей и трудовых отношений, продвижении семейных ценностей и нравственных ориентиров в реализации гендерной политики и международного сотрудничества. По каждому направлению ведётся конкретная работа", - сказала Балаева.

По её словам, члены Нацкомиссии - это состоятельные и самодостаточные женщины, которые самостоятельно реализовывают свои проекты. И каждая из них имеет свой уникальный опыт в реализации общественно-значимых проектов.