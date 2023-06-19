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  • Казахстан предложил странам Центральной Азии объединиться в борьбе за права женщин
BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43
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Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

Казахстан предложил странам Центральной Азии объединиться в борьбе за права женщин

Казахстан предложил странам Центральной Азии совместно бороться за достижение гендерного равенства. Идею о расширении сотрудничества научных сообществ высказала заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева в рамках площадки Диалог женщин ЦА, передаёт BaigeNews.kz.

"Как показывает практика, там, где присутствует гендерный паритет и активнее позиция женщин, чаще принимаются правильные политические решения. В этой связи я хотела предложить расширить сотрудничество научных сообществ наших стран по актуальным вопросам демографического развития и гендерного равенства", - заявила Аида Балаева. 

Спикер отметила, что в Казахстане для решения глобальной задачи гендерного равенства большая ответственность возложена на Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК. 

"Комиссия создана для решения актуальных и острых общественных проблем. Она работает по шести основным направлениям, сосредоточена на социально-демографической безопасности и противодействии насилию, расширении экономических возможностей и трудовых отношений, продвижении семейных ценностей и нравственных ориентиров в реализации гендерной политики и международного сотрудничества. По каждому направлению ведётся конкретная работа", - сказала Балаева. 

По её словам, члены Нацкомиссии - это состоятельные и самодостаточные женщины, которые самостоятельно реализовывают свои проекты. И каждая из них имеет свой уникальный опыт в реализации общественно-значимых проектов. 

"Так, долгосрочный информационно-образовательный проект "Томирис" направлен на создание клуба региональных женщин-активистов и обучение их навыкам политического участия. Нацкомиссией запущен совместный проект с крупнейшим международным технопарком в Центральной Азии Astana Hub, ориентированный на реализацию бизнеса на фриланс платформах. Также с другими компаниями реализуются проекты, которые способствуют открытию школы электронной коммерции и проведению бесплатных курсов для более 1 000 казахстанских ремесленниц по обучению продажам на маркетплейсах", - добавила Аида Балаева.

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Журналист
Сегодня, 18:43
304
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